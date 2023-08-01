الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع انتظام العمل بعددٍ من الوحدات الصحية

جانب من الوحدات الصحية
جانب من الوحدات الصحية

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، جولة ميدانية مفاجأة على وحدات الرعاية الأولية "وحدة فوكة الصحية " التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة.

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وتفقد وكيل صحة مطروح غرفة الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الاسنان وسكن الفريق الطبى حيث تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة فوكة والقرى المجاورة لها ، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل بالإضافة الي متابعة اعمال دعم الوحدة  بالفرش والتجهيزات وكذلك عمل اللجان المشكلة لأعمال الفحص والتكهين بالوحدة.

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وقام وكيل صحة مطروح بالمرور على الوحدات الصحية بأطنوح استعدادا لتشغيلها بنهاية الاسبوع الجاري ودعمها بالطاقم الطبى بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها بالإضافة إلي متابعة أعمال التجهيز لوحدة سيدى حنيش الجديدة  والتى من المتوقع دخولها الخدمة أيضا بنهاية الأسبوع الجاري.

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وأكد وكيل صحة مطروح على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشددا  علي حسن المعاملة للمترددين.

جاء ذاك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية فى مختلف الأوقات صباحية ومسائية.

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان توافر الادوية والمستلزمات الطبية تقديم الخدمات الصحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وكيل صحة مطروح وحدات الرعاية الاولية محافظ مطروح

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