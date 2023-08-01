"ثقافتنا في إجازتنا".. بورسعيد تستقبل فنون بني سويف وأوبرا عربي

شهدت ساحة مصر ببورسعيد فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وقدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية باقة من الرقصات التراثية وسط إعجاب الجمهور البورسعيدي منها "الفلاحي، دق الكف، تنورة، الصعيدي، تصميم وتدريب مدير الفرقة وائل عيد وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الوهاب.

وضمن الفعاليات التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، قدمت فرقة الاسكندرية "أوبرا عربي" باقة من أروع الاسكتشات والفقرات الفنية الرائعة، لفناني الزمن الجميل، تصميم وتدريب مدير الفرقة الفنان محمد مصطفى، والتي حازت على إعجاب الجماهير ورسمت الضحكة على وجوههم وملأت السعادة في نفوسهم منها: الحلو في الفراندا، أما أنت جرئ، الناس المغرمين، وجاءت فقرة تقليد الفنانين التي أسعدت الجمهور، ليضفي البهجة على الحاضرين إلى جانب تابلوه على ورق الفل، عاوز أروح، خمس قارات، واختتمت الفرقة عرضها المتميز باسكتش لبرنامج ساعة لقلبك وسط تصفيق وإعجاب الجمهور البورسعيدي.

تقدم الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، وتستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس المقبل، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، ساحة مصر، المنتزه، المسلة، فريال، حديقة المشير.

فى الوقت نفسه، شهدت مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج فعالياتها المكثف بمناطق وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمنطقتي أهالينا وحدائق أكتوبر.

تضمنت الفعاليات ورشة حكي للمجموعة القصصية "شجاعة فأر" للكاتبة جيهان سعفان والتي تروى من خلالها كيفية تعليم الاطفال وحثهم على احترام الجار ومواجهة المشاكل والتصدى لها وعدم الهروب من المسؤولية والتعاون.

وضمن الفعاليات المقدمة ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عقدت محاضرة بعنوان "مناهضة العنف ضد الأطفال" تحدثت أمل محمد أحمد الرائدة الحضارية في الإسكان البديل عن وتحدثت عن أنواع العنف ضد الأطفال، وما يؤثره على سلوكيات ونفسية الاطفال، ويشمل ذلك على عنف بدني وجنسي ونفسي، وجداني؛ أيضا في بما في ذلك (التسلط الإلكتروني) هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه من جانب طفل آخر اجتماعي متكرّر، ويحدث غالبا في المدارس والسياقات الأخرى التي يتجمّع فيها الأطفال، وعلى المواقع الإلكترونية، ويحدث غالبا في السياقات المجتمعية بين المعارف والغرباء، ويشمل التسلط والاعتداء.

تحدثت هالة فوزي عن السلوك الحسن وقيمة الأمانة على صلاح أخلاق صاحبها وحسن تربيته، وتتخلّل شؤون الحياة بمجملها، إذ تحكم العلاقة بين الفرد وربه والمحيطين به، ويخطئ الأهل عندما يحصرون معناها في حفظ مال الغير، إذ إنها مفردة واسعة المفهوم، محمّلة بصفات كثيرة يمكن للطفل أن يكتشفها في معظم تعاملاته اليومية

بجانب الورش الفنية، نفذت الفنانة رضوى القصبجي ورشة أشغال يدوية لعمل حلى واكسسوارات من الخرز والسلك المعدني، كما نفذت فهيمة وليم ورشة أشغال يدوية لتدريب مبادئ الكروشيه.

الفعاليات تقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي للهيئة بمناطق الإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع جهازي أهالينا، وحدائق أكتوبر.

وفي مركز شباب أهالينا 2 نفذت المدربة نبيلة حسن ورشة عمل خزف بالطين الأسواني لتنمية مهارات التشكيل لدى الأطفال، وأخرى لعمل حقيبة من القماش، بالإضافة لورشة رسم على الوجه للأطفال.