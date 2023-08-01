حملات لترشيد الكهرباء بحي البساتين جنوب القاهرة

واصلت أحياء محافظة القاهرة، تطبيق قرارات ترشيد الإنارة حسب تكليفات مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التعامل الفوري مع كل ما يستجد والتواجد الميداني المستمر بالشوارع ورفع كفاءة الشوارع.



وقامت أجهزة حي البساتين تحت إشراف اللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، بحملة مسائية لترشيد الإنارة بالمحلات والطرق فى نطاق الحى.

وبناء على تعليمات اللواء خال عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التواصل الإيجابي من خلال عقد لقاءات مع المواطنين والسماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وجه اللواء مجدى عبدالمتعال رئيس حي البساتين، جميع الإدارات المعنية بعقد اللقاء الأسبوعى بالمواطنين وتقديم الشكاوى للإدارات المعنية كلا فيما يخصه باتخاذ اللازم وفقا للقانون.

والتقى اليوم، اللواء مجدى عبدالمتعال رئيس حى البساتين بمكتبه هدى عبد العزيز مدير قسم المتابعة بالإدارة ووكيل النشاط بمدرسة عمر بن عبدالعزيز للغات، ونجلاء محمد ومجموعة من الطلاب من مدرسة عمر بن عبدالعزيز للغات، وذلك فى إطار طلبهم للتعرف على الأنشطة والخدمات المقدمة تجاه الإدارة التعليمة والمواطنين بالحي.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد صباح اليوم، أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

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