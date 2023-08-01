الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث «التعليم العالى»: 92 جامعة و175 معهدًا لاستيعاب طلاب الثانوية العامة

الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار

 قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنظومة تضم 92 جامعة مصرية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 175 معهدًا، لاستيعاب جميع الطلاب، لذا على أولياء الأمور والطلاب الاطمئنان وتوخي الحذر في الاختيار.

توخي الحذر في كتابة الرغبات

وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه يتعين على أولياء الأمور والطلاب الاطمئنان، حيث الدولة المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من الطلاب؛ نظراً لكثرة الجامعات والمعاهد التي تم بناؤها مؤخراً.

وأوضح: "منظومة التعليم المصرية التي ضخت فيها الدولة ميزانيات ضخمة خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى جامعات التعليم الخاص، جعلتنا لا نقلق أبدًا بشأن عنصر الإتاحة".

استيعاب شهادات المعادلة 

وأضاف أن مصر قادرة على استيعاب كافة الناجحين، ليس فقط في الثانوية العامة، ولكن أيضًا في الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية"، داعيًا الطلاب إلى زيارة المواقع الإلكترونية لكل الكليات المتاحة بالجامعات المصرية المختلفة، للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة.

وتابع: "منظومة الجامعات المصرية تضم الآن 92 جامعة، بجانب 175 معهدا، ومنها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بجانب 10 جامعات أجنبية، لافتًا إلى أن الجامعات الحكومية تشكل 27 جامعة حكومية، بأكثر من 500 كلية".

عادل عبد الغفار متحدث التعليم التعليم العالي الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟