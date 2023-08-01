متحدث «التعليم العالى»: 92 جامعة و175 معهدًا لاستيعاب طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنظومة تضم 92 جامعة مصرية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 175 معهدًا، لاستيعاب جميع الطلاب، لذا على أولياء الأمور والطلاب الاطمئنان وتوخي الحذر في الاختيار.

توخي الحذر في كتابة الرغبات

وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه يتعين على أولياء الأمور والطلاب الاطمئنان، حيث الدولة المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من الطلاب؛ نظراً لكثرة الجامعات والمعاهد التي تم بناؤها مؤخراً.

وأوضح: "منظومة التعليم المصرية التي ضخت فيها الدولة ميزانيات ضخمة خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى جامعات التعليم الخاص، جعلتنا لا نقلق أبدًا بشأن عنصر الإتاحة".

استيعاب شهادات المعادلة

وأضاف أن مصر قادرة على استيعاب كافة الناجحين، ليس فقط في الثانوية العامة، ولكن أيضًا في الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية"، داعيًا الطلاب إلى زيارة المواقع الإلكترونية لكل الكليات المتاحة بالجامعات المصرية المختلفة، للتعرف على البرامج الدراسية المتاحة.

وتابع: "منظومة الجامعات المصرية تضم الآن 92 جامعة، بجانب 175 معهدا، ومنها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بجانب 10 جامعات أجنبية، لافتًا إلى أن الجامعات الحكومية تشكل 27 جامعة حكومية، بأكثر من 500 كلية".