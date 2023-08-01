لماذا انخفض تفاعل تطبيق "ثريدز"؟.. خبير تكنولوجي يُجيب

قال خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا أسامة مصطفى، إنَّ موقع التواصل الاجتماعي «ثريدز» استطاع في بداية الأمر أن يجذب المتابعين نحوه، وحصل على ملايين المستخدمين حول العالم.

وأكد خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا في تصريحات لـ«الدستور» أنَّ زيادة انتشار موقع ثريدز (Threads) يرجع لارتباطه بموقع الفيديوهات والتدوينات القصيرة «إنستجرام»، مُشيرًا إلى أنَّه يُعد تجربة جديدة بالنسبة للمستخدمين.

وبالنسبة لعدد مستخدمي «ثريدز»، أوضح أنَّ الموقع يعدّ «أكونت» بديلاً لـ«انستجرام» يتمّ التسجيل فيه من خلاله وبالتالي هي عبارة عن عملية تحويل من الأول إلى ثاني بطريقة بسيطة يُمكن للجميع استخدامها.

وأشار إلى أنَّ التفاعل على موقع «ثريدز» أصبح أقل بكثير في الفترة الحالية مقارنةً بالموقع المنافس «تويتر»، موضحًا: “الأن الأخير قديم النشأة وله قواعده الخاصة التي يحفظها المتابعين ولا يستطيعون الاستغناء عنه”.

وأوضح خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، أنَّ موقع «ثريدز» لا يُعدّ مميزيًا عن منافسه «تويتر»، وأنَّ قواعده الإنشائية لا تختلف كثيرًا عن الأخير، بل يميل الكثيرين إلى النشر على تويتر كموقع تواصل يتابعه ويستخدمه الملايين منذُ سنوات بعيدة.

وفقًا لتقارير إحصائية حديثة نقلتها "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، فإنَّ مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، أكد أنَّ منصة التواصل الاجتماعي الجديدة ثريدز التي أطلقها ضمن منصات الشركة فقدت أكثر من نصف مستخدميها.

وبحسب التقارير فكانت المنصة المنافسة لتويتر قد صعد عدد مستخدميها إلى أكثر من 100 مليون مستخدم خلال خمسة أيام من إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، بينما اعترف زوكربيرج بأن تلك الأرقام قد تراجعت الآن.

وقال مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا: «إذا كان لديك أكثر من 100 مليون شخص مسجلين في المنصة، فإنه في الوضع المثالي سيكون من الرائع لو أنهم جميعا أو حتى نصفهم أبقوا على وجودهم في المنصة. إننا لم نبلغ ذلك المستوى حتى الآن».