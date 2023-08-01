الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة اثنين فى انهيار غرفة منزل ببنى سويف

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى انهيار غرفة داخل منزل مكون من 3 طوابق بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار غرفة داخل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ناصر والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر إلى موقع البلاغ، وانتقلت سيارات الإسعاف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف «خالد ا . س»  20 سنة، يعانى من توقف عضلة القلب وجار عمل إنعاش قلبي، و«جابر.ا. ج » 24 سنة جثة هامدة، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الوحدة المحلية سيارة إسعاف شرطة النجدة محافظة بني سويف مدينة ناصر مستشفى بني سويف الجامعي

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