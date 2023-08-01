الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: إللى عملته مصر فى "فيروس سى" تحتاج أمريكا 10 سنوات لتحقيقه

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الوزارة لديها الخريطة الصحية لبعض النواقص في الخدمات الصحية، على مستوى الجمهورية، سواء عدم تواجد وحدات صحية، أو عدم تواجد الأطباء، ويتم التوجه إليهم من خلال العيادات المتنقلة، التي تبقى في القرية عدة أيام حسب الاحتياج، مؤكدًا أن مبادرة 100 يوم صحة ستستمر.

منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا خلال أيام خلو مصر من “فيروس سي”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القضاء على فيروسي سي، قصة نجاح كبيرة، وعندما يذكر فيروس سي يذكر نجاحات مصر التي تدرس على مستوى العالم، وتحول مصر من دولة بها أكبر نسبة إصابة بفيروس سي، لدولة تنتظر خلال أيام قليلة إعلان منظمة الصحة العالمية رسميًا على مستوى العالم، خلو مصر من هذا المرض اللعين الذي أصاب كبد المصريين واقتصادهم.

ولفت إلى أن الكشف عن فيروس سي بدأ من 2005، لكن بداية من 2015 وضع الرئيس السيسي إمكانيات الدولة كلها لإجراء المسح لـ63 مليون مصري، وعلاجهم مجانًا.

وأردف أن بعض الصحف الأمريكية، كتبت أن "اللي مصر عملته، في فيروس سي الولايات المتحدة محتاجة 10 سنوات لتصل له".

وزير الصحة خالد عبدالغفار فيروس سي 100 يوم صحة الصحة العالمية

مواد متعلقة

وزير الصحة: لا يخلو مستشفى فى إيطاليا من الأطباء المصريين المتميزين

وزير الصحة: الرئيس السيسى صدّق على دراسة إنشاء مدينة طبية جديدة

"عبدالغفار": هدفنا من 100 يوم صحة الاطمئنان على 100 مليون مصرى

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لتصاعد الأدخنة بصيدا ولحظة سقوط القذائف

القاهرة الإخبارية: سقوط قذيفة بالقرب من تمركز الصحفيين والإعلاميين بمخيم عين الحلوة

الطاهرى يكشف عن موسم ثالث من "الشاهد" للإعلامى محمد الباز

الطاهرى: الجزء الثانى من "الشاهد" طعنة جديدة فى قلب الجماعة الإرهابية

بعد شماتته فى وفاة نجل حسن يوسف.. محمد الباز: وجدى العربى لسان الشيطان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟