الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بكفر الزيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عمال شركات قطاع الأعمال وأهالي مركز كفر الزيات، عددا من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً والتي تم تنفيذها بنادي الشركة المالية والصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيماناً من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

تفقد المحافظ في مستهل جولته، أنشطة القافلة الطبية التي شملت فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة و١٠٠ مليون صحة، من خلال توفير عيادات في تخصصات (الباطنة، الجراحة، الجلدية، العظام، النساء وتنظيم أسرة)، إلى جانب تفقد عدد ثلاث عيادات متنقلة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما نظمت مديرية الصحة ندوات التثقيف الصحي والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالشركة ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية إلى جانب المعروضات الخاصة بأندية المرأة التابعة لإدارة كفر الزيات الصحية.

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كما قامت مديرية القوى العاملة بتلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي وتنفيذ عددا من الندوات التوعوية عن السلامة الصحية والمهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل، كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنظيم فعاليات طرق أبواب للتوعية ضد أخطار التدخين والمخدرات.

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وفي ذات السياق تفقد المحافظ، عددا من الأنشطة التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، وشملت تلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال والمواطنين وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، إلى جانب تواجد متطوعي الهلال الأحمر المصري لتنظيم ملتقى الخدمات.

وفي السياق ذاته قدمت مديرية التربية والتعليم عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على رأسها ورشة عمل عن ريادة الأعمال والابتكار وكيفية إعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة في ضوء الاحتياجات والتحديات التي تواجه السوق المصري، وذلك لأبناء العاملين فوق 18 عاما، كما قامت المديرية بتلقي الشكاوى والطلبات المتعلقة بقطاع التعليم، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات المدارس الزراعية والمدارس المقامة في المصنع بأسعار مخفضة.

محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بكفر الزيات ويوجه باستمرارها ثلاث أيام ١٠٠ مليون صحة التثقيف الصحي الشركات والمصانع الخدمات المتكاملة العلاج بالمجان العاملين بالشركة المعروضات المبادرات الرئاسية بالشركات والمصانع

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