تحرير 13 محضرًا مخالفًا فى حملات تموينية بالغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية من قسم الرقابة التموينية بمدينة بندر المحلة الكبرى، وأسفرت عن ضبط 5 محاضر بيع بأسعار أعلى من الرسمي، و13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار الحرة، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم عرض المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

وفي مجال المخابز البلدية المدعومة، تم ضبط مخبز واحد لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات، واثنين لإنتاجهما خبزًا ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على القوانين والقرارات الوزارية.

كما تم تشكيل حملة تموينية أخرى للمرور على المخابز البلدية المدعومة في دائرة بندر طنطا، وقد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، بينها 6 محاضر نقص وزن شريحة أولى ثانية، ومحضرين لخبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.