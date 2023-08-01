الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 13 محضرًا مخالفًا فى حملات تموينية بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية من قسم الرقابة التموينية بمدينة بندر المحلة الكبرى، وأسفرت عن ضبط 5 محاضر بيع بأسعار أعلى من الرسمي، و13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار الحرة، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتم عرض المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

وفي مجال المخابز البلدية المدعومة، تم ضبط مخبز واحد لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات، واثنين لإنتاجهما خبزًا ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على القوانين والقرارات الوزارية.

كما تم تشكيل حملة تموينية أخرى للمرور على المخابز البلدية المدعومة في دائرة بندر طنطا، وقد أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، بينها 6 محاضر نقص وزن شريحة أولى ثانية، ومحضرين لخبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود لوحة مواعيد، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين اتخاذ الإجراءات اللازمة التموين والتجارة الداخلية القرارات الوزارية الرقابة التموينية حمل شهادة صحية عدم الإعلان عن الأسعار على مصيلحى وزير التموين مجال المخابز البلدية حملة لتموين الغربية علي طنطا والمحلة تحرر عدد ا من المحاضر المخابز البلدية

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