الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 18 طالبًا وأخصائيًا حاصلين على المراكز الجمهورية المتقدمة بمسابقات التربية الاجتماعية بالغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

كرمت مديرية التعليم بالغربية، 18 طالبًا وأخصائيًا حاصلين على المراكز الجمهورية المتقدمة في مسابقات التربية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بحضور كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وتم تكريم الموجهين الأوائل والمقررين بالإدارات التعليمية العشر الفائزة أيضًا.

وفي كلمته، أعرب المهندس ناصر حسن، عن فخره بالطلاب والأخصائيين الذين حققوا النجاح في المسابقات، وأشاد بجهودهم وتفانيهم في تحقيق الأهداف التعليمية. وقدم وكيل الوزارة الشكر للتوجيه العام للتربية الاجتماعية، وأكد أهمية دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الهادفة، مؤكدًا أن تعليم الغربية يضم العديد من الثروات الطلابية والتعليمية والكوادر الواعية التي تسعى لتنمية وصقل مواهب الطلاب والوصول بهم إلى المراكز الأولى على جميع الأصعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم في مصر، وتشجيع الطلاب على الاستمرار في تحقيق النجاح في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية.

كما شدد وكيل الوزارة، على أهمية دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الهادفة، مؤكدًا أن تعليم الغربية يضم العديد من الثروات الطلابية والتعليمية والكوادر الواعية التي تسعى لتنمية وصقل مواهب الطلاب والوصول بهم إلى المراكز الأولى على جميع الأصعدة.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى العلمي والأخلاقي لأبنائنا الطلاب الأوائل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المستوى الجامعي، حاملاً تهنئة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لأبنائنا الأوائل، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم في مصر، وتشجيع الطلاب على الاستمرار في تحقيق النجاح في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية.

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