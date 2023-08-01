«أوابك» تعلن عن مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى (إنفوجراف)

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، منذ قليل، إنفوجراف لأهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعي.

إنفوجراف .. أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعي

وكشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الإثنين، عن انخفاض أسعار البترول بصورة طفيفة، إلا أنها تقترب من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تسجل أكبر مكاسب شهرية لها فى أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تقلص الإمدادات العالمية.