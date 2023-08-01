الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 7 أشخاص من الموت فى انقلاب سيارة على الطريق الدائرى الأوسطى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

نجا 7 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب  سيارة سوزوكى كانوا يستقلونها أعلى الطريق الأوسطى في نطاق دائرة قسم حلوان، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى الأوسطي فى حلوان.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص.

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