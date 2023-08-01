الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باتيلى يبحث دور المحامين فى التوصل إلى إطار قانونى للانتخابات الليبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش المبعوث الأممي للدعم إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، دور المحامين الليبيين في التوصل إلى إطار قانوني لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس.

وأوضح المبعوث الأممي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه قد استمع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة "6+6".

وأضاف: "وناقشنا إمكانية قيامهم بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا".

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حكومة جديدة على طريق الانتخابات

واعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، خريطة الطريق المقدمة من لجنة "6+6"، التي شكلها بالتعاون مع مجلس الدولة، والمختصة بإعداد قوانين الانتخابات العامة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حينها عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق، مشددًا على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.

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من جهتها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من "مبادرات أحادية الجانب" لمعالجة الجمود السياسي في البلاد، بعد أن اقترحت الهيئتان التشريعيتان في البلاد تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.

وقال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، داعيًا إلى المزيد من العمل لسد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها سابقًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

باتيلي محامين ليبيا الانتخابات الليبية لجنة 6 6 الامم المتحدة

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