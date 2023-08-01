الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: السياسات الضريبية تواجه تحديات عديدة خاصة فى الدول النامية

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح الشحات

قال النائب عبدالفتاح الشحات، ممثل حزب الحرية المصري، إن تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق تكافؤ الفرص نص عليها القرآن الكريم، ولا أحد ينكر ما اتخذته الدولة من خطوات وقرارات لتمكين الأكثر احتياجًا وما أطلقته من مبادرات، وتحركاتها نحو تحقيق المساواة.

وأضاف خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية الحوار الوطني، السياسات الضريبية تواجه تحديات عديدة خاصة فى الدول النامية خاصة الأعمال الصغيرة فيها، منوها إلى تهرب عدد كبير من المشروعات الصغيرة التي لا تتعامل بفواتير من الضرائب، وذلك لاختلاف طرق التحصيل.

وأوضح أن الضرائب ليست هدفا فى ذاتها فهي ليست تحقيق الربح أو عقوبة، لافتا إلى أن الضرائب تختلف من دولة لأخرى، ولا بد من استخدامها بكفاءة لتمويل مشروعات تفيد الجميع والأكثر احتياجا.

النائب عبد الفتاح الشحات حزب الحرية المصري مبدأ العدالة تكافؤ الفرص الحوار الوطنى

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