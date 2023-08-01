عمرو دياب الأعلى استماعًا على "أنغامي" لشهر يوليو

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر يوليو فى كلا من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدرت أغنية أحمد سعد الاستماعات فى مصر حيث أحتلت أغنية (اختياراتي) المركز الأول وأتت أغنية “خلص على قلبي” للهضبه عمرو دياب فى المركز الثاني فيما جاءت أغنية "مخاصماك" للمطربة نوال فى المركز الثالث.

أما فى السعودية جاءت أغنية “خلص على قلبي” للهضبة عمرو دياب بالمركز الأول للاستماعات وفى المركز الثاني، أيضًا، تصدرت أغنية “قولي إسمي” لعمرو دياب وجاءت أغنية “اختياراتي” لأحمد سعد المركز الثالث .

وفي لبنان تصدر ناصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية “حبيبي وبس” فى المركز الأول ، وجاءت أغنية “انت” لسيف نبيل فى المركز الثاني فيما احتلت أغنية “بتمايل على الBeat” للنجمة إليسا المركز الثالث.

وفي العراق تصدر عمرو دياب بأغنية “قولي اسمي” المركز الأول في الاستماعات، فيما احتلت أغنية عاشق مجنون للمطرب محمود التركي المركز الثاني وجاءت أغنية “خلص على قلبي” لعمرو دياب المركز الثالث.

تصدرت سمارا “Quavo” المركز الأول في لبنان واحتلت المركز الثاني أغنية “Kaso”(Yamma)، ودولة الجزائر احتلت أغنية “Zarzour” لارتيست المركز الأول للاستماعات.