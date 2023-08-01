الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب الأعلى استماعًا على "أنغامي" لشهر يوليو

عمرو دياب
عمرو دياب

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت  الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر يوليو فى كلا من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

IMG-20230801-WA0034

وتصدرت أغنية أحمد سعد الاستماعات فى مصر حيث أحتلت أغنية (اختياراتي) المركز الأول وأتت أغنية “خلص على قلبي” للهضبه عمرو دياب فى  المركز الثاني فيما جاءت أغنية "مخاصماك" للمطربة نوال فى المركز الثالث.

IMG-20230801-WA0030

أما فى السعودية جاءت أغنية “خلص على قلبي” للهضبة عمرو دياب   بالمركز الأول للاستماعات وفى المركز الثاني، أيضًا، تصدرت أغنية “قولي إسمي” لعمرو دياب وجاءت أغنية “اختياراتي” لأحمد سعد  المركز الثالث .

IMG-20230801-WA0029

وفي لبنان تصدر ناصيف زيتون قوائم الاستماع بأغنية “حبيبي وبس” فى المركز الأول ، وجاءت أغنية “انت” لسيف نبيل فى المركز الثاني فيما احتلت أغنية “بتمايل على الBeat”  للنجمة إليسا المركز الثالث.

IMG-20230801-WA0031

وفي العراق تصدر عمرو دياب بأغنية “قولي اسمي” المركز الأول في الاستماعات، فيما احتلت أغنية عاشق مجنون للمطرب محمود التركي المركز الثاني  وجاءت أغنية “خلص على قلبي” لعمرو دياب المركز الثالث.

IMG-20230801-WA0033

تصدرت سمارا “Quavo” المركز الأول في لبنان واحتلت المركز الثاني أغنية “Kaso”(Yamma)، ودولة الجزائر احتلت أغنية “Zarzour” لارتيست المركز الأول للاستماعات.

IMG-20230801-WA0032
اختياراتي اغنية اختياراتي خلص على قلبي أغنية أحمد سعد أحمد سعد

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟