انطلاق فعاليات الورشة الطبية الرابعة بلغة الإشارة بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة الطبية الرابعة التي ينطمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة تحت عنوان "المصطلحات الطبية بلغة الاشارة".

حضر انطلاق فعاليات الورشة كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعمانى أن الدولة المصرية تضع الطلاب ذوي الهمم على رأس أولوياتها، بهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، الي جانب حرصها علي تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم؛ لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في المجتمع، موضحاً ان الورشة تهدف إلى تأهيل الأطباء وطلاب كلية الطب، للتعامل والتفاهم مع المرضى الصم وذلك في إطار حرص الجامعة علي دمج الاشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتسهيل حصولهم علي الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن الجامعة تحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تعليم أنماط وأساسيات لغة الإشارة، من أجل التعامل مع فئة الصم ومعرفة احتياجاتهم، والتيسير عليهم في تعاملتهم اليومية ودمجهم في المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور خالد عمران، إن إدارة الجامعة تهتم بجميع الإعاقات المختلفة، ومنها الإعاقة السمعية، مما يستلزم ذلك الحث على تعلم لغة الإشارة ونشر ثقافة الصم بالجامعة، والتوعية حول كيفية التعامل معهم.

وأشار الدكتور عماد الصوينع إلى أن هذه الورشة تعد الرابعة والتي يتم تنظيمها بالمركز، وتهدف إلى تأهيل الأطباء وطلبة كلية الطب للتفاهم والتعامل مع المرضى الصم، حيث يشارك بالورشة 30 طالبا وطالبة من كلية الطب، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بطب سوهاج.

وذكرت الدكتورة سلمي عبدالمنعم أن الورشة تناقش العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكذلك كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.