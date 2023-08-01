"قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا" بـ"تربية الوادي الجديد"

أعلنت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، عن قبول دفعات جديدة من الطلاب للقيد بالدراسات العليا “دبلوم + ماجستير + دكتوراه" للعام الجامعى 2023/2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور حسن عبداللطيف أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور ماهر محمد صالح زنقور عميد الكلية التربية والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية.

أكد ذلك الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بدءً التقدم بأوراق وملفات القيد للدبلومة العامة والمهنية والخاصة في التربية، ومن بداية شهر سبتمبر ١-٩-٢٠٢٣ حتى نهاية سبتمبر ٣٠-٩-٢٠٢٣م التقدم بملفات القيد لدرجتي الماجستير والدكتوراه بدءً من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر .

على النحو التالي أولا:-

_ الدبلوم العامة فى التربية بنظاميها "نظام العام الواحد للمتفرغين - نظام العامين للعاملين فى مهنة التعليم"

_ الدبلوم المهنية فى التربية فى التخصصات "التربية الخاصة - تكنولوجيا التعليم- الإدارة التربوية والمدرسية"

_ الدبلوم الخاصة فى التربية فى التخصصات "علم النفس التربوي _الصحة النفسية - أصول التربية - مناهج وطرق التدريس _ تكنولوجياالتعليم"

ثانياً:-

_الماجستير فى التربية: فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس - مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم _صحة نفسية"

ثالثاً:

_دكتوراه الفلسفة فى التربية فى التخصصات (علم النفس التربوى -أصول التربية - مناهج وطرق التدريس- مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم - صحة نفسية".

مع العلم أنه لايتم فتح أي برنامج من برامج الدبلومات بالدراسات العليا إلا إذا كان عدد المتقدمين للقيد بالبرنامج أو التخصص خمس طلاب (5) كحد أدنى وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة.



ويتم سحب ملفات التقدم للقيد واستلامها عن طريق التوجه لإدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية.