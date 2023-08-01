الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للجنح لسرقتهما سيارة بمنطقة عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين سرقا سيارة مواطن بمنطقة عين شمس لمحكمة الجنح.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطلين سرقا سيارة مواطن بعين شمس حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما سيارة بدون لوحات معدنية وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر هواية الباب الخلفى”  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

 

إحالة عاطلين التحقيق القاهرة القبض على عاطل إحالة عاطل بعين شمس

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