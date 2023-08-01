إحالة عاطلين للجنح لسرقتهما سيارة بمنطقة عين شمس

قررت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين سرقا سيارة مواطن بمنطقة عين شمس لمحكمة الجنح.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بهدف بيعها والتربح والكسب غير المشروع.

بداية الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطلين سرقا سيارة مواطن بعين شمس حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما سيارة بدون لوحات معدنية وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “كسر هواية الباب الخلفى” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.