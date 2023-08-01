أسامة طلعت: أحمد كمال أسس المدرسة الوطنية في علم المصريات

شارك الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الندوة العلمية التي أقامتها مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد زايد، تحت عنوان "مائة عام على رحيل أحمد باشا كمال".

وأقيمت الندوة اليوم بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة معجم اللغة المصرية القديمة، وبدأت بافتتاح معرض "أحمد كمال باشا: رائد علم المصريات"، إذ تم لأول مرة عرض أجزاء من معجم اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال باشا وبعض صور الوثائق الخاصة به من رصيد دار الوثائق القومية.

وتحدث طلعت عن الدور الرائد للمرحوم العلامة أحمد باشا كمال، حيث يعتبر مؤسس المدرسة المصرية الوطنية في علم المصريات، كما يعد شيخ الآثاريين المصريين.

وأوضح إن دار الكتب تحتضن جزءا من تراث أحمد باشا كمال حيث تحتوي على العديد من كتبه ومؤلفاته كما يضم رصيد دار الكتب كتابين عن إسهاماته في علم الآثار. وامتاز أسلوب أحمد باشا كمال في الكتابة ببلاغة الأسلوب بالإضافة إلى العلم الغزير والموضوعية العلمية.

شارك في الندوة عدد كبير من الآثاريين والأكاديميين من بينهم الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية القاهرة، و الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير.