وكيل "شباب الدقهلية": تقديم الدعم الكامل لكل الهيئات الشبابية والرياضية

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، خيري عباس عبدربه، رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، ورضا رمضان جريدة المدير التنفيذي بمركز شباب بدواي.

جاء ذلك بحضور إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة الهندسية، وإيهاب ندا، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، وسامح سليم، مدير عام إدارة الهيئات الشبابية.

وتمحور اللقاء مع رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، وفى حضور مديري إدارات التخطيط والمتابعة والهندسية والهيئات الشبابية، عن الحديث حول عدد من النقاط التى تخص منظومة العمل بمركز شباب بدواي، والأنشطة والبرامج الرياضية المنفذة داخل المركز، هذا بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات الموجودة داخل مركز شباب بدواي، لطرحها بنظام حق الانتفاع لإقامة منشآت رياضية تخدم المركز وأعضائه، كما تسهم فى تحقيق عائد مادي يدخل في حساب المركز يسهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات المنفذة داخل مركز الشباب.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، دعمها الكامل لكل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، ووعدت بالعمل على حل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه منظومة العمل داخل الهيئات الشبابية عامة، ومركز شباب بدواي خاصة، بما يخدم مصلحة النشء والشباب بالمركز.

وفى نهاية اللقاء قدم خيري عباس عبدربه، رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواي، ورضا رمضان جريده المدير التنفيذي بالمركز، خالص الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على حسن الاستقبال، وجهودها فى دعم منظومة العمل بالشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، متمنين لها التوفيق والسداد.

كما حصل فريق من كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة على جائزة كواحد من أفضل 15 فريقًا في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية في الذكاء الاصطناعي، حيث جرت منافسة كبيرة مع 355 فريقًا علي مستوي الجامعات المصرية، تحت رعاية دكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وإشراف أ.د ابراهيم فتحى معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، ودكتور خالد فؤاد، مدير البرامج العلمية بالكلية، وحرصًا من إدارة الكلية علي دعم وتحفيز الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

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