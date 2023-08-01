محمد الخربوطلي أمينًا مساعدا لأمانة شئون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارا بتعيين محمد الخربوطلي أمينا مساعدا بأمانة المجالس المحلية بالحزب.

وأعلن حزب مستقبل وطن قرار تشكيل هيئة مكتب أمانة شئون المجالس المحلية المركزية للحزب، وذلك برئاسة المهندس أحمد صبري، ويأتي ذلك ضمن تشكيل هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن.

من جانبه عبر محمد الخربوطلي، عن عميق شكره وامتنانه لرئيس الحزب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والنائب أشرف رشاد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين عام التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية، وجميع قيادات وأعضاء الحزب، على ثقتهم الغالية التي تمثلت في تعيينه في هذا المنصب، واعدا ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل رفعة شأن الحزب واستكمال مسيرة العطاء والتعاون من أجل مصرنا الغالية ورفعة شأن الحزب واستمرار عطاؤه.

وأكد أن هذا التكليف شرف كبير وطوق حول عنقه، لا سيما وأنه يأتي في حزب عريق مثل حزب مستقبل وطن الذي يزخر بالعديد من الكفاءات والكوادر الحزبية المعروفة والتي تتمتع بشعبية كبيرة داخل الشارع المصري، ويعملون جميعا يدا واحدة من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم في شتى أنحاء الجمهورية.

واختتم: "أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا كفريق عمل لخدمة قضايا الشباب والعمل معا من أجل رفعة مصرنا الغالية، والله الموفق و المستعان".