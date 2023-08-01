طارق العشري يعلق على أنباء رحيل الأنجولي مابولولو

علق طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، على أنباء رحيل هداف الفريق الأنجولي مابولولو عن زعيم الثغر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العشري عن رحيل مابولولو: عملة نادرة يصعب تعويضها

وقال العشري، في تصريحات إذاعية، الثلاثاء:"لا أحد يختلف على مابولولو فهو هداف من طراز فريد يصعب تعويضه، لذلك فكرة الاستغناء عن اللاعب مرفوضة شكلاً وموضوعًا".

وأضاف:"نحن نعمل على تدعيم الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، سنقوم بإعلان عن صفقاتنا الجديدة الأحد المقبل، خلال المؤتمر الصحفي".

وأردف: "نمتلك عدد كبير من اللاعبين صغار السن، وسيكون التعاقد معهم لمدة 4 مواسم، لأنه ليس الأفضل لك كمدرب أن تعمل مع 10 لاعبين معارين، ثم العام المقبل لن تجد أحد معك".

وتولي طارق العشري المسؤولية الفنية للاتحاد السكندري، خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش الذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع العشري على عقود تدريبه مع زعيم الثغر الجمعة الماضي، ليقود الفريق السكندري الموسم المقبل 2023-2024.