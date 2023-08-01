الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق العشري يعلق على أنباء رحيل الأنجولي مابولولو

مابولولو
مابولولو

علق طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، على أنباء رحيل هداف الفريق الأنجولي مابولولو عن زعيم الثغر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

العشري عن رحيل مابولولو: عملة نادرة يصعب تعويضها

وقال العشري، في تصريحات إذاعية، الثلاثاء:"لا أحد يختلف على مابولولو فهو هداف من طراز فريد يصعب تعويضه، لذلك فكرة الاستغناء عن اللاعب مرفوضة شكلاً وموضوعًا".

وأضاف:"نحن نعمل على تدعيم الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، سنقوم بإعلان عن صفقاتنا الجديدة الأحد المقبل، خلال المؤتمر الصحفي".

وأردف: "نمتلك عدد كبير من اللاعبين صغار السن، وسيكون التعاقد معهم لمدة 4 مواسم، لأنه ليس الأفضل لك كمدرب أن تعمل مع 10 لاعبين معارين، ثم العام المقبل لن تجد أحد معك".

وتولي طارق العشري المسؤولية الفنية للاتحاد السكندري، خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش الذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع العشري على عقود تدريبه مع زعيم الثغر الجمعة الماضي، ليقود الفريق السكندري الموسم المقبل 2023-2024.

طارق العشري الاتحاد السكندرى الأنجولي مابولولو الهداف الأنجولي مابولولو هداف الدوري مابولولو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟