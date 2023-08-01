اتحاد الجمعيات الأهلية يعقد ندوة للتعريف بخطة التنمية المستدامة بالشرقية

عقدت وحدة التنمية المستدامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية، اليوم، ندوة تدريبية للتعريف بخطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، كأولى فعاليات الوحدة ضمن برنامج تدريبي، سيتم عقده بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة للعمل على زيادة الوعي برؤية الدولة المصرية في مجال التنمية المستدامة داخل قطاعات المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

حاضر في اللقاء الدكتور عبد الرحمن الطحاوي مستشار التخطيط للتنمية المستدامة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أطلقت في سبتمبر عام ٢٠١٥ بتوقيع 193 دولة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ومنذ اليوم الأول لإطلاقها حرصت الدولة المصرية على وضع رؤية عصرية لقيام دولة قوية فتم إصدار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة في فبراير ٢٠١٦ بعد أخذ آراء كافة أطياف المجتمع من قطاعات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وممثلين عن المرأة والشباب، والتي كان من أهم أهدافها العمل الجاد على إنشاء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشار إسماعيل عبد المعطي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية، إلى أهمية الدور المنوط لوحدة التنمية المستدامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه من المقرر عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل والندوات التثقيفية، وذلك للدور الهام لعملية الوعي في تنمية مهارات وقدرات الأفراد والمساعدة على تخطي الأزمات المختلفة عن طريق رفع الوعي بقضايا الوطن المختلفة والمساعدة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء عددا من أعضاء وحدة التنمية المستدامة بالاتحاد الإقليمي، وهم كل من اللواء أميرة فؤاد مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية سابقا، والدكتورة جيهان عسكر أمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالجمهورية، وعددا من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة من محافظة الشرقية، على رأسهم الدكتور مجدي الحصري مدير جهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، وممثلين من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الزقازيق جامعة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن والتربية والتعليم والزراعة والري وجهاز شؤون البيئة.