الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل والده فى المرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس المتهم بقتل والده بسبب عدم إعطائه نقود لشراء المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث من القبض علي عاطل متهم بقتل والده بعد التعدى عليه بآلة حادة علي رأسه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وقال المتهم إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده في يوم الجريمة، تطور الأمر إلى مشاجرة بينهما فضربة بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأضاف المتهم: "مرديش يديني فلوس عشان بشرب مخدرات".

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور علي جثة شخص في حالة تعفن فى المرج، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ووجود آثار ضرب بآلة حادة علي الرأس وتكثيف الجهود تبين أن نجله قام بقتله.

تم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

قاضي المعارضات شراء المخدرات التحقيقات عاطل قتل مشاجرة

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