أغسطس 2023 الحار.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

واجهت البلاد والعالم أجمع خلال الأسبوعين الماضيين موجة شديدة الحرارة تسببت في العديد من الأزمات، حيث عاني خلالها الجميع من شدة الحرارة، ما زاد الاهتمام من قبل الكثير حول البحث عن درجات الحرارة وحالة الطقس في الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء ٠٢ أغسطس حتى الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور الطقس في مصر لمدة أسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة بمصر غدًا الأربعاء حتى الإثنين المقبل:

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درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت الموافق 5 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد الموافق 6 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والمحسوسة 44.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأثنين الموافق 7 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.