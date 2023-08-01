منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 947 ألف مواطن خلال يوليو

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحه بالدقهلية، أن المنشات الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت عدد 947059 مواطناً خلال شهر يوليو 2023 في وحدات ومراكز طب الأسرة.

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية، والتى تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية، كما لفت إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة (الأمراض المزمنة -الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة -حقك تنظمي -المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

كما اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، على مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكانيه المقامه بمراكز (أجا وبني عبيد والمطرية)، كمرحلة أولى ووجه بسرعة اعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك بحضور ممدوح عبدالحليم رئيس إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومصطفي البخ إقليم الدلتا للتخطيط العمراني، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.



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