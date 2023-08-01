الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تبدأ الخميس.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس المقبل، ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن معلومات خاصة عنه.

تظلمات الثانوية العامة 2023

فى هذا السياق تقدم الدستور خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن تظلمات الثانوية العامة 2023 وكيفية تقديمها. 

_ تقدم تظلم الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني والذي سوف يتاح للطلاب الخميس المقبل.

  • يتم دفع المبلغ المخصص للتظلم فى البريد المصري- فورى- وقتي- إيجي باى- سداد- ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال.
  • يجب عليك كطالب ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.
  • تتلقى بعد ذلك رسالة بيوم وتاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.
  • يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.
  • من يتخلف عن التظلم ليس من حقه عمل تظلم مرة أخرى.

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وأعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن بدء عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة 15 يومًا على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة. 

كما استعرض الوزير النسبة المئوية للنجاح العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام البابل شيت حيث بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي 2022/ 2023 ، 78.81% مقارنة بنسبة بلغت 74.47% للعام 2021/ 2022، و73.64% للعام 2020/ 2021.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى وفق المواد جاءت كالتالي: اللغة العربية 4049، واللغة الأجنبية الأولى 6131، واللغة الأجنبية الثانية 159703، والكيمياء 38715، والأحياء 17313، والجيولوجيا 16851، والفيزياء 13985، والرياضة التطبيقية 4683، والجغرافيا 18956، وعلم النفس والاجتماع 14352، والتاريخ، 1801، والفلسفة والمنطق 26258، والرياضيات البحتة 1548.

التربية والتعليم والتعليم البيانات المطلوبة البريد المصري التعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الدراسي 2022 2023 الدكتور رضا حجازي الخميس الموافق تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع التنسيق الالكتروني

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