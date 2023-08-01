محافظ الدقهلية يطلع على مشروع تدقيق الحصر العمرانى لمواقع التجمعات العمرانية

اطلع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، علي مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكانيه المقامه بمراكز (أجا وبني عبيد والمطرية) كمرحلة أولي، ووجه بسرعة اعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح عبدالحليم رئيس إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومصطفى البخ إقليم الدلتا للتخطيط العمراني، وسماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية للقري والعزب تأتي كخطوه استباقية لمشروع تحديث البيانات والأحوزة العمرانية حرصاً علي تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه بسرعة الانتهاء من تدقيق الكتل السكنية المقامة والتجمعات العمرانية لكافة القرى والعزب بنطاق المحافظة حرصا على مصالح المواطنين.

كما وجه المحافظ لمدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بسرعة الانتهاء من مشروع تدقيق الصحر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية بجميع قري المحافظة وعددها 497 قرية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومديرية الزراعة والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين في تلك القرى.

وثمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهره وفريق العمل بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة على جهودهم المبذولة في إنهاء مشروع تدقيق الحصر العمراني لتلك المراكز.