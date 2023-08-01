“السياحة”: موازنة أعمال الترميم والصيانة تصل لـ3 مليارات جنيه

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن عدد الغرف الفندقية زاد بمقدار ٤٣١٤ غرفة جديدة عن العام الماضي، ومن المقرر أن تتم إضافة ٢٥ ألف غرفة أخرى سوف تكون جاهزة للتسليم نهاية ٢٠٢٤.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، أن الموازنة المخصصة لأعمال الترميم والصيانة لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ سوف تصل إلى ٣ مليارات جنيه، بزيادة ١٠٠٪ على العام الماضي، وجميعها بالتمويل الذاتي.

وكشف أحمد عيسى عن أنه سيتم الإعلان خلال أسابيع قليلة عن موعد الافتتاح النهائي لمنطقة الأهرامات، وأنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد الافتتاح.

وأوضح الوزير أن السياحة شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث تعتبر أعلى ٦ شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام ٢٠١٠، والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلى أرقام، لافتًا إلى تميز تركيبة وتوزيع هذه الأرقام بين الجنسيات المختلفة من السائحين حول العالم.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حيث تم وضع العديد من القطع الأثرية التي تعرض لأول مرة منها مجموعة من الآثار الغارقة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجري العمل علي تطوير جبخانة محمد علي والمعروف باسم مصنع البارود والمعروف حاليا باسم اسطبل عنتر، وذلك لإنقاذ هذا الأثر المهم.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال ترميم جامع الأقمر خلال منتصف أغسطس الجاري، كما يتم العمل على ترميم سارية الجبل، وهو أقدم أثر عثماني موجود في مصر، وتمت إعادة تركيب 20 قبة موجودة في المسجد.

وأوضح أن تم الانتهاء من القاعة الكبيرة بقصر المانسترلي، كما يجري العمل في المحمل بمنطقة القلعة والتي كانت تقوم بتصميم كسوة الكعبة، كما يجري العمل على تصميم لاند سكيب على أعلى مستوى بمنطقة القلعة.

وتابع أنه تم ظهور نقوش وألوان تظهر لأول مرة بمعبد إسنا، ويجري العمل في معبد الأقصر، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن تسقيف معبد الكرنك أن المعابد قديما كانت مسقفوفة ويجري العمل على تسقيف معابد الكرنك للحفاظ على الألوان التي تمت إعادة ظهورها.

وقال إن هناك 6 مسلات في مصر تمت إعادة ترميمها بواسطة رجال المجلس الأعلى للآثار، وتم ترميم 4 مسلات أخرى في منطقة صان الحجر، بالإضافة إلى ترميم مسلة ميدان التحرير ومسلة المتحف المصري الكبير، ليصل إجمالي عدد المسلات الموجودة في مصر إلى 14 مسلة حالياً، ويجري العمل علي أكثر من 90 مشروعًا حاليا.

من جانبها، قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن الدولة أنفقت كثيرا على مشروع مسار العائلة المقدسة وتم فتح ٦ نقاط وباق نقطتان في أسيوط سوف يتم افتتاحهما قريبا، مشيرة إلى أن هناك تواصلا مع الفاتيكان للتعاون في الاستغلال الأمثل للترويج لمسار العائلة المقدسة عالميا.