الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين ضبط بحوزتهما "حشيش" في الإسكندرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ،وتغريمهما مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، لحيازتهم مواد مخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4070 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرق، يفيد بضبط المتهمان، وبحوزتهما مواد مخدرة.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه حال المرور الأمني أبصرت القوة كل من "ف. ا" عاطل، "أ. ل" عامل، في الطريق العام، الأول ممسك بحافظة جراب نظارة يقومان بتفحص ما بداخلها.

ومن ثم قام المتهم الثاني بالتقاط قطعة منها لمخدر الحشيش، ووضعها في جيب بنطلونه، وتمكنت القوة من ضبطهما وانتزاع الخافظة من يد المتهم الأول.

وبفضها عثر بداخلها على 12 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض قاطع ملوث بمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي عدد 3 قطع لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
بمواجهتها أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض لتقطيع تجارتهم غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها المتقدم.

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