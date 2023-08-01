الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبى: لا نواجه نقصًا فى التزود باليورانيوم بسبب الوضع فى النيجر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه لا يواجه نقصًا في التزود باليورانيوم بسبب الوضع في النيجر، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب من الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

وحذّرت سلطات البلدين من أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعمًا للقوات المسلّحة والشعب في النيجر".

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