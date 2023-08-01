الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل تاجر فى المخدرات بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج المخدرات عامل المشدد

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