الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبطال الكونغ فو يشاركون في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

أبطال الكونغ فو
أبطال الكونغ فو في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

شارك أبطال الكونغ فو في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية، بمشاركة 5000 شاب وفتاة فى جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «صيف شبابنا».

وقال شريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إن الهدف من المبادرة تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف أن أهمية هذه الاحتفالية تعود إلى دورها في تعزيز دور الشباب في المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مبادرة «صيف شبابنا» تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة  خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والإعلاميين.

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس أبطال الكونغ فو في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟