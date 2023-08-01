الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"رجال الأعمال": اتفاقية التعاون مع غرفة التجارة الأوزبكية ستزيد حجم الاستثمارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الاجتماعات المشتركة والاتفاقيات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات المصرية الأوزبكية. وأشار إلى مشاركة الجمعية كمراقب دولي في الانتخابات الرئاسية الأوزبكية، مؤكدا أهمية العلاقات الدولية المتميزة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف أن اللقاءات بين مجتمع الأعمال تؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة لزيادة حجم التبادل والاستثمار المشترك، وذلك لمواكبة العلاقات المتميزة بين الزعيمين، خاصة بعد الزيارة الناجحة للوفد الأوزبكي الأخيرة لمصر.

وأشار عيسي إلى أن اتفاقية مجلس الأعمال المشترك بين غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية وجمعية رجال الأعمال المصريين هي الخطوة الأولى والطريق الصحيح لزيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين، كما أعلن دعم الجمعية لإنشاء مركز لوجستي أوزبكستاني لخدمة الأسواق المصرية والأوزبكية والوصول إلى أسواق أفريقيا.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين لتوقيع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان لتأسيس مجلس أعمال مشترك.

وأضاف أن الوقت الآن في مصلحة الطرفين بوجود هذه الرابطة بين منظمات الأعمال الكبرى والقواسم المشتركة بين البلدين وهو ما يمكن أن يضاعف من حجم التبادل التجاري والاستثماري في القريب العاجل.
واشار عيسى  إلي وجود مجالات كثيرة للتعاون الصناعي والتجاري بين مصر واوزبكستان خاصةً وأنهم من الدول الكبرى في الاقطان والمنسوجات، لافتاً إلي أن مصر تمتلك الرغبة والقدرة علي مضاعفة الصادرات للسوق الأوزبكي خاصةً لأصناف كثيرة من الخضر والفاكهة.

وأكد أن العلاقات بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة اوزبكستان يمثل حجر الزاوية لترجمة التقارب السياسي والرغبة المشتركة للبلدين في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تخطط لتنظيم رحلة عمل مماثلة لما قامت به غرفة الصناعة والتجارة الأوزبكية لاستكشاف الفرص علي أرض الواقع والعمل على تنمية الأعمال وستبذل جهود كبيرة لتثبت للقيادة السياسية في البلدين أنها علي قدر المسئولية.

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