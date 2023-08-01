الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: "المتحدة" تلعب دورًا مهمًا فى دعم ملف الحماية الاجتماعية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا مهما في دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التي تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، مشيدا بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تأكيد على دعم وإيمان الشركة المتحدة بكافة المبادرات الرئاسية التي تخدم فئات الشعب المصري الأكثر احتياجا.

وأكد أن الشركة المتحدة تسير في طريق البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة، علاوة على تعزيز فكرة المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة نجحت من خلال المهرجان في وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى الترويج للسياحة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصناعة الإعلامية في العصر الحديث تشمل كل أنواع دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير شكل الحياة لكثير من الأسر البسيطة، لا سيما أن هذه المبادرة استهدفت أهالينا في الريف المصري والصعيد.

الريف المصري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الريف المبادرات الرئاسية النائب عمرو عكاشة المواطنين البسطاء ترويج للسياحة

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