حبس المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية وجهاز لاب توب من منزل مخدومتها بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة، وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها واقعة السرقة بأسلوب المغافلة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط إحدى السيدات، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية، جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر.

بمناقشتها اعترفت بسرقتهم من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.