ماذا قدم على لطفى مع الأهلى قبل الرحيل لفريق زد؟

عقب اطمئنان النادي الأهلي على بقاء حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي في صفوفه، وعدم رحيله، ورغبة علي لطفي الملحة في اللعب بشكل أساسي لم تقف الادارة ولا الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام رغبة علي في الرحيل عن النادي، وخوضه تجربة جديدة بعد 5 مواسم، ونصف الموسم من الصبر كان يلازم فيها دكة الاحتياط دون أن يتذمر أو يصنع مشكلة، وينتظر الفرصة التي لم يأت إليه مطلقا إلا في حالة واحدة فقط، وهي اصابة الشناوي في صمت، وكان حين يتم الدفع به كان يؤدي بشكل جيد للغاية.

- موسم 2017 - 2018

انضم علي إلى الأهلي في يناير 2018 قادما من نادي إنبي، وفي أول موسم له مع الأهلي لم يحرس المرمى سوى في مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، واستقبلت شباكه هدف في مباراة، ولم تستقبل شباكه أي هدف في مباراة أخرى.

- 2018 - 2019

وفي موسم 2018 – 2019 حرس المرمى في 5 لقاءات، وتلقت شباكه 7 أهداف في حين لم تتلق شباكه أي هدف في لقائين منها 3 لقاءات في الدوري، وتلقت شباكه 4 أهداف، ولم تتلق شباكه أي هدف في لقائين، ولقاء واحد في بطولة كأس مصر، وتلقت شباكه هدفين، ولقاء واحد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتلقت شباكه هدف.

- 2019 - 2020

وفي موسم 2019 – 2020 حرس المرمى في 5 مباريات أيضا، واهتزت شباكه بهدف بينما لم تهتز شباكه بأي هدف في 4 مباريات بواقع 4 مباريات في الدوري، ولم تهتز شباكه بأي هدف، ومباراة وحيدة في دوري أبطال إفريقيا، واهتزت شباكه بهدف.

- 2020 - 2021

وفي موسم 2020 – 2021 حرس المرمى في 10 لقاءات، ودخل مرماه 12 هدفا، ولم يدخل مرماه أي هدف في لقائين، وهي مقسمة كالآتي :

8 لقاءات في الدوري، ودخل مرماه 11 هدفا، ولم يدخل مرماه أي هدف في لقاء وحيد.

لقاء وحيد في كأس مصر، ودخل مرماه هدف.

لقاء وحيد في دوري أبطال إفريقيا، ولم يدخل مرماه أي هدف.

-2021 - 2022

وفي موسم 2021 – 2022 حرس المرمى في 13 مباراة، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، وهي موزعة كالتالي :

7 مباريات في الدوري، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات السبع.

3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، واستقبلت شباكه هدفين، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة.

3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، وتلقت شباكه هدفين، وحافظ على نظافة شباكه في مبارتين.

- 2022 - 2023

وفي الموسم الحالي حرس المرمى في 7 لقاءات، ونجح في الخروج بشباكه نظيفة في اللقاءات السبعة منها 5 لقاءات في الدوري، ولقائين في دوري أبطال إفريقيا.

إذن أكثر موسم حرس فيه علي مرمى الأهلي 13 مباراة، وهو رقم ضعيف جدا.

- الشناوي بلا منافس

بعد رحيل علي بات الشناوي الآن بلا منافس قوي لأن الثلاثي مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف يفتقدون إلى الخبرة بالرغم من أن الثلاثي خامات جيدة جدا، ومبشرة، فمصطفى تحمل مسئولية حراسة مرمى الأهلي في مباراة صعبة للغاية، وهي مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الوداد الرياضي المغربي، وانقذ مرماه من هدف محقق بطريقة مذهلة، وحمزة تم اختياره أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في المغرب،

و انتقل علي إلى نادي زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء لمدة 4 مواسم.