البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية غدًا

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء غدًا بكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

كشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس ثالث أيام نهضة صوم العذراء مريم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البار بسموحة بالإسكندرية.

وتطلق كنيسة السيدة العذراء مريم ويوسف البار النهضات الروحية والقداسات الإلهية طيلة صوم العذراء مريم، والذي يبدأ في 7 أغسطس 2023، وينتهي في 22 أغسطس 2023.

ويشارك في نهضات الكنيسة عدد من الأساقفة والرهبان والكهنة طيلة فترة الصوم.

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمدة 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية و النهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر لصوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس 2023، ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

أما الكنيسة الكاثوليكية بمصر فتبدأ صوم العذراء 1 أغسطس 2023، والذي يستمر لمدة أسبوعين وحتى عيد صعود العذراء مريم منتصف أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية والنهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة، إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.