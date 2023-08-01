الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يعتمد النتيجة

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 1629 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1417 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 1417 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة كل من خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، عادل يحيي محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

دكتور محمد عبد الفضيل شوشة أهالي محافظة شمال سيناء الدور الثاني للشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023 2022

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