إكسترا نيوز: تبرع "المتحدة" بعوائد مهرجان العلمين هدفه الإيمان بالدور الإعلامى

رصد المراسل رامي الحلواني، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، الأجواء بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا إنها تشهد حالة من البهجة والسعادة بين جميع الزائرين لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف رامي الحلواني، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعوائد مهرجان العلمين الجديدة لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرجع إلى الإيمان بالدور الإعلامي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية للشركة.

مهرجان العلمين

وأشار مراسل فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن التجمعات العائلية انتشرت بالعلمين بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وصوت عبدالحليم حافظ بأغنيته "وحياة قلبي وأفراحه" كان موجودا في كل مكان.

وتابع أن الجمهور يتسارع على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير، المقرر انطلاقه خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويلقى هذا الحفل رواجا ضخما على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من المقرر إحياء كل من إليسا وتامر عاشور حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشددا على أن هناك "إقبالا جماهيريا كبيرا على مدينة العلمين الجديدة"، وأن الطريق للمدينة يشهد عمرانا هائلا، كما أن الطرق مؤمّنة بشكل كامل.