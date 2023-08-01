الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إكسترا نيوز: تبرع "المتحدة" بعوائد مهرجان العلمين هدفه الإيمان بالدور الإعلامى

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصد المراسل رامي الحلواني، موفد فضائية "إكسترا نيوز"، الأجواء بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا إنها تشهد حالة من البهجة والسعادة بين جميع الزائرين لمدينة العلمين الجديدة. 

وأضاف رامي الحلواني، خلال مداخلة  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعوائد مهرجان العلمين الجديدة لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يرجع إلى الإيمان بالدور الإعلامي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية للشركة.

مهرجان العلمين 

وأشار مراسل فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن التجمعات العائلية انتشرت بالعلمين بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وصوت عبدالحليم حافظ بأغنيته "وحياة قلبي وأفراحه" كان موجودا في كل مكان. 

وتابع أن الجمهور يتسارع على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير، المقرر انطلاقه خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويلقى هذا الحفل رواجا ضخما على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من المقرر إحياء كل من إليسا وتامر عاشور حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشددا على أن هناك "إقبالا جماهيريا كبيرا على مدينة العلمين الجديدة"، وأن الطريق للمدينة يشهد عمرانا هائلا، كما أن الطرق مؤمّنة بشكل كامل.

اكسترانيوز التجمعات العائلية البهجة والسعادة الرئاسية حياة كريمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلا الشركة المتحدة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟