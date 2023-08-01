مناقشة "عند احمرار المواقيت" في أتيليه القاهرة.. الخميس

يستضيف أتيليه القاهرة في وسط البلد، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ندوة مناقشة ديوان "عند احمرار المواقيت" للشاعر محمد أبو العزائم، وهو الديوان الفائز في مسابقة النشر لعام 2022 لدى دائرة الثقافة بالشارقة، والصادر عنها.

ومن المقرر أن يناقش الديوان كل من الشاعر أحمد بخيت والناقد الأكاديمي الدكتور عادل ضرغام، على أن يدير المناقشة الشاعر الدكتور مرسي عواد.

يضم الديوان 15 قصيدة موزعة على ثلاثة فصول، وجاءت إحدى قصائده بعنوان "لخصلة بيضاء" نفرأ منها:

يمشي إلى غدك الطريقُ

وخلفَهُ تمشي

وتُبطئُ حين يُسرعُ خَطوَهُ لتقوده.

يا أيها الماشي بريءَ البالِ من وجع التساؤلِ ،

ليس إلا من سؤالٍ واحدٍ :

أأرحتَ قلبكَ؟

- لا ؛

ولكن كان يكفي أن أُرَسِّمَ باليقين حدوده.

كفُّ السؤال الآن في كف الإجابةِ

فاحترم جرحًا أصاب القلب من جهة الحقيقةِ؛

واحترس من مِلح أجوبةٍ جديدة.

الآن تُبصرُ….

والشاعر محمد أبوالعزايم من مواليد مدينة الزقازيق بالشرقية، حاصل على بكاريوس الصيدلة من جامعة الأزهر، كما حصل على المركز الثاني فى مسابقة أدب الجامعات العربية - فرع الشعر- بالجزائر سنة 2002.

شارك فى أمسيات للشعراء الشبان على هامش ملتقى شعراء النيلين بالسودان عام 2012، وشارك فى العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية داخل مصر، منها مهرجان الأقصر للشعر العربي، والملتقى الأول لنقد الشعر العربي، وشارك بأشعاره في احتفالات وزارة الثقافة المصرية بالعديد من المناسبات مثل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، واليوم العالمي للشعر من خلال القراءة على منصات المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والمجلس الأعلى للثقافة، ومتحف أمير الشعراء أحمد شوقي ومتحف طه حسين، والعديد من المنصات في محافظات مصر المختلفة، كما قرأ شعره في كل من السودان والجزائر.

تناول شعره بالدراسة عدد من أهم النقاد المصريين والعرب الذين يعدونه واحدًا من أهم الأصوات المصرية في جيل الشباب، وصدر ديوانه " عند احمرار المواقيت" فائزا في مسابقة دائرة الثقافة بالشارقة عام 2022.