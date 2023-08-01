الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان خطة تخفيف الأحمال.. نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت مجلس الوزراء، أمس الإثنين، عن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية، بجداول محددة فيها مواعيد قطع التيار في كل منطقة بالمحافظات.

ومع إعلان الحكومة عن خطة تخفيف الأحمال، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنازل من التلف عند فصل التيار وعودته.

وهناك مجموعة من النصائح للحفاظ على الأجهزة، كالتالي:

- الثلاجة والفريزر من أكثر الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تتأثر بإنقطاع الكهرباء، لذلك يجب فصلها عن التيار الكهربائي بمجرد انقطاعه، وإعادة تشغيلها عقب مجيئة بـ5 دقائق، كما يجب غلق أبوابها بشكل صحيح لحفاظها على التبريد فترة عقب انقطاع التيار الكهربائي لمدة كافية.

-يجب إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية بمجرد إنقطاع الكهرباء، وأهمها فصل التليفزيون والكمبيوتر الشخصي، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بهما في حالة عودة التيار فجأة بشكل زائد.

-تفادي تستخدام أدوات المطبخ عقب رجوع التيار الكهربائي مباشرة، حيث يمكن أن تنقطع في أي لحظة مرة أخرى لحدوث خطأ غير مقصود.

-وعن شحن الهواتف فيجب التعرف على الأوقات المخصصة لفصل التيار الكهربائي بالمنطقة الخاصة بكل شخص، وشحنه كامًلا قبله بوقت كافي لتفادي فصله أثناء والكهرباء منقطعة، وكذلك ضرورة شحن أي معدات طبية يمكن الاعتماد عليها لأصحاب الامراض المزمنة، كما يجب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البطاريات التي تستخدم في مثل هذه الأجهزة.

-فصل الكهرباء على كل شيء بالمنزل وترك مصباح واحد  فقط يدل على تشغيل الكهرباء، ثم توصيل باقية الأجهزة على حدى لتفادي الوقوع في ازمة حرق لبعض الأجهزة الكهربائية.

الاجهزة الكهربائية وزارة الكهرباء والطاقة لتيار الكهربائي فصل التيار الكهربائي مصباح ازمة حرق

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