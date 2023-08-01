الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. تكليفات وتعيينات جديدة بجامعة بنها

الجيزاوى يصدر قرارات
الجيزاوى يصدر قرارات وتعيينات جديدة فى أول يوم عمل

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قراراً بتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي، قائماً بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتكليف الدكتورة نهاد محمد علي البرقي الأستاذ بقسم علم الحشرات ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال كلية العلوم.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مجدي مليجي عبد الحكيم الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

تعيينات جديدة جامعة بنها رئيس جامعة بنها كلية العلاج الطبيعي الدكتور ناصر

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