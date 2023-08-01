إيطاليا تحذر من التدخل العسكرى الغربى فى النيجر.. وتعتبره استعمارًا جديدًا

حذّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الإثنين، من التدخل العسكري الغربي في النيجر بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، معتبرًا أنه سيكون بمثابة استعمار جديد لهذا البلد.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضمان عدم تصعيد الوضع في النيجر لصالح تجار البشر الإرهابيين، معتبراً أن روسيا غير متورطة بشكل مباشر في هذا الانقلاب، وذلك وفق موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأكد تاياني استغلال مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة فرصة انقلاب النيجر للتدخل والقيام ببعض السياسات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "التدخل العسكري من قبل الغرب في النيجر سيكون خطأ كبيرا، فلا يمكن إعطاء فكرة أن نكون مستعمرين جددا".

كما حذر وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، من تدخل الأوروبيين البيض في النيجر، مؤكدا أنه سيحمل تأثيرات عنيفة بعد الانقلاب.

وأضاف جويريني: "3 يونيو هو يوم تحرير النيجر من فرنسا ويوم رمزي، ولكن ليس بمعنى إيجابي بالنسبة لأوروبا"، إلا أنه أيد بقاء القوات الأوروبية في النيجر في انتظار تطور الوضع.

وقال جويريني إنه على اتصال مستمر برئيس أركان الدفاع جوزيبي كافو دراجوني، وغرفة عمليات القيادة العملياتية للقوات المشتركة ووزارة الخارجية، نافيا وجود مخاطر على سلامة الإيطاليين الموجودين في النيجر، حيث يوجد هناك حوالي 300 جندي يعملون في إطار مهمة EUMPM الأوروبية (مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر) وبعثة الدعم الثنائي في المنطقة.