وزيرة الخارجية الفرنسية: عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية

أعلنت ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الإثنين، أن عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وبعد أيام من الاضطرابات، قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب عن كثب التطورات في النيجر. لكن صندوق النقد الدولي لم يتخذ بعد أي إجراءات محددة للرد على الانقلاب.

وأضافت أنها لم تقدم بعد قرضا قيمته 131.5 مليون دولار للنيجر تمت الموافقة عليه في الخامس من يوليو تموز.

في غضون ذلك، ألغى البنك المركزي الإقليمي إصدار النيجر لسندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) كان مقررا يوم الاثنين في سوق الدين الإقليمي لغرب إفريقيا ، بعد العقوبات ، حسبما ذكرت مصادر.

أدان الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم - وهو الانقلاب العسكري السابع في أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا.

وأثار الانقلاب الذي جرى يوم الأربعاء مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة. وللولايات المتحدة وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة ودول غربية أخرى قوات في النيجر وتعمل مع الحكومة في قتال القوات المتشددة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

قال الحزب النيجيري للديمقراطية والاشتراكية (PNDS-Tarayya) إن قوات المجلس العسكري اعتقلت وزير المناجم في الحكومة المخلوع، رئيس الحزب الحاكم ، ووزير النفط محامان ساني محمدو ، وهو أيضًا نجل الرئيس السابق يوسفو محمدو.

وأضافت أنه تم بالفعل اعتقال وزير الداخلية ووزير النقل ونائبه.

وقال الحزب في بيان إن الاعتقالات تؤكد الطبيعة "القمعية والديكتاتورية" لقادة الانقلاب ، داعيا المواطنين إلى التكاتف لحماية الديمقراطية.

تم الإعلان عن الاعتقالات بعد يوم من وصول الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى النيجر لمحاولة التوسط بين قادة الانقلاب والحكومة المخلوعة.