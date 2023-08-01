محافظ القليوبية يحرر محضرا ضد مواطن شاهده يرش مياه في الشارع

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتحرير محضر ضد أحد المواطنين تم ضبطه يقوم برش المياه بالشارع العام أمام المحل الخاص به، ووجه المحافظ تعليماته للشركة المنفذة بعد الانتهاء من أعمال الرصف البدء في وضع البلدورات على جانبي الطريق.

جاء ذالك أثناء جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة شبين القناطر، في إطار المتابعة والتنسيق المستمر لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

واستهل المحافظ الجولة التي استمرت لمدة ثلاث ساعات لمتابعة رصف أربع طرق رئيسية تشرف على تنفيذهم الهيئة العامة للطرق والكباري، وهم ( طريق شبين القناطر/ قليوب - طريق شبين القناطر /مشتول السوق - طريق كوبري نبتيت / شبين - طريق الأحراز / كفر الصهبي طحوريا ) بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

وبدأ المحافظ بمتابعة أعمال رصف طريق شبين القناطر / قليوب من أمام قرية أبو المعاطي حتى الزهويين، بطول 11.5كم بتكلفة 37 مليون جنيه، حيث يجري حاليا أعمال رصف 3.7 كم منه، كما جاري أعمال رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية.

وقام بمتابعة أعمال رصف طريق كوبري نبتيت / شبين القناطر بطول ٨ كم، حيث جاري أعمال FDR ( إعادة تدوير الطبقة السطحية ) يليها وضع طبقة الأسفلت بتكلفة 30 مليون جنيه.

واختتم الهجان الجولة، بمتابعة أعمال رصف طريق الأحراز / كفر الصهبي طحوريا بطول ١٢ كم ، حيث يتم الآن رش مادة MC ووضع طبقة الأسفلت السطحية، بتكلفة 35مليون جنيه.



وخلال الجولة، تفقد أعمال إنشاء بوابة مدخل شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة.



ووجه محافظ القليوبية، بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروعات مشيرًا إلى أنه مستمر في متابعة الأعمال بشكل دوري لحين تسليمها وإدخالها الخدمة .



وشدد على القائمين على الأعمال بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريق هام وحيوي يخدم أهالي قرى شبين القناطر وتوابعها، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى حياة كريمة. وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.



وأكد استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للإنتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.