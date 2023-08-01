الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طباخ يطعن كلبًا بـ"سكين مطبخ" فى العجوزة

جريدة الدستور

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طباخ تعدى على كلب بسلاح أبيض، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد فيه تلقيه بلاغا من مدير حسابات ومفوض من مؤسسة حماية الحيوان التابعة بوزارة التضامن، ومقرها سقارة البدرشين برصد المؤسسة لمقطع فيديو بواقعة تعدي أحد الأشخاص على أحد كلاب الشارع، بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبفحص الفيديو أمكن ضبطه، وهو شخص يعمل طباخ، 50 سنة.

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام عمله في مطعم، وعلل ذلك بقوله: لقيت الكلب يعقر إحدى القطط بالشارع، فأحدث إصابته بسكين المطبخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث الجيزة سلاح أبيض كلب طباخ العجوزة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان