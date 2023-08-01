طباخ يطعن كلبًا بـ"سكين مطبخ" فى العجوزة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طباخ تعدى على كلب بسلاح أبيض، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد فيه تلقيه بلاغا من مدير حسابات ومفوض من مؤسسة حماية الحيوان التابعة بوزارة التضامن، ومقرها سقارة البدرشين برصد المؤسسة لمقطع فيديو بواقعة تعدي أحد الأشخاص على أحد كلاب الشارع، بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبفحص الفيديو أمكن ضبطه، وهو شخص يعمل طباخ، 50 سنة.



وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أقر بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام عمله في مطعم، وعلل ذلك بقوله: لقيت الكلب يعقر إحدى القطط بالشارع، فأحدث إصابته بسكين المطبخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.