الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

322 ألف مواطن استفادوا من خدمات مبادرة "100 يوم صحة" في البحيرة

الحملة
الحملة

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 322 ألف و862 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن ، وقدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 18096 منتفعة زيارة أولى و104881 زيارة دورية، وفى السمعيات لعدد 13729 منتفعا، والأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى لعدد 72236 منتفعا، والأورام السرطانية لعدد 105449 منتفعا، وصحة الأم والجنين لعدد 8544 منتفعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن الحملة يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين ، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023، وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي (دعم صحة المرأة المصرية- فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ) ، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج) .

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز ، بعدد 16 مركز بالمحافظة ، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية". 

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية، من خلال تلك المبادرات ، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي ، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة .

100 يوم صحة 100 مليون صحة التثقيف والتوعية الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي التوسع التواصل المجتمعي

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