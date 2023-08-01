الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته فى المطرية لـ13 أغسطس

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شاب لجلسة 13 أغسطس، بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جنايات القاهرة تأجيل محاكمة بمنطقة المطرية

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