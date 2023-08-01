غرق طفل فى نيل الحوامدية

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه في نهر النيل بالحوامدية، في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص في منطقة العبارة بنهر النيل.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم عبدالباقي أمين، رئيس مباحث الحوامدية، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين غرق طفل 9 سنوات، أثناء استحمامه بنهر النيل، وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.